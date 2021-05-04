«Коммерсант»: власти готовятся ужесточить наказание для водителей

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Полпред Якушев Владимир посетил проспект Мальцева. Курган, машина, проезжая часть, дорога, проспект мальцева, заоезерный
Штраф будут получать водители за превышение скорости в городе на 10 км/ч Фото:

Превышение скорости, за которое водитель получает штраф, может снизиться до 10 километров в час. Такую инициативу обсуждают в правительстве РФ.

«Возглавляющий правительственную комиссию по безопасности дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство „согласованную позицию“ по вопросу снижения в городах „ненаказуемого порога“ скорости с 20 до 10 км/ч», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания комиссии.

Новый порог рассматривают для ведения в городах, на трассах планируют оставить возможность превышения на 20 км/ч. «Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения», — отмечают плюсы инициативы в дептрансе Москвы.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы для автомобилистов за превышение скорости на один километр в час, пишет «Ридус». Он обосновывает это тем, что такое превышение уже является нарушением правил дорожного движения, поясняет телеканал 360. В Госдуме считают, что максимум можно снизить до превышения в 10 километров в час, но если будет проведен аудит дорог, при котором скорость на участке будет соответствовать техническому состоянию дорог, а камеры фиксации будут устанавливаться в специально отведенных местах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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