Аналитики предсказали резкий рост ключевой ставки Центробанка

Центробанк РФ может повысить ключевую ставку до 5,5% 11 июня, предсказывают аналитики. Экономисты связывают это с ускорением инфляции до 6%, чего в России не было почти пять лет.
«Большинство экономистов ожидают повышения ключевой ставки на 0,5% пункта на ближайшем заседании Банка России в пятницу, 11 июня. По результатам прогноза Bloomberg, 24 аналитика против 11, которые ожидают рост на полпроцента, придерживаются такой точки зрения. Многие за последнюю неделю пересмотрели ожидания, опираясь на данные по разгону инфляции, которая превысила 6% впервые с 2016 года», — сообщает РБК.
По мнению экспертов, ЦБ повысит ставку на 0,5%, однако не исключается возможность роста ставки на 0,75%. «Рост экономики сопровождается разгоном цен: после замедления в апреле до 5,5% в мае инфляция ускорилась до 6% (рынок ожидал 5,8%). Еще в середине прошлого месяца Банк России предполагал, что рост цен будет держаться на плато», — уточняется в сообщении.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предупреждал о возможном росте инфляции до. Также он назвал неизбежной донастройку налоговой системы, чтобы вывод средств за рубеж стал менее выгодным, предает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в