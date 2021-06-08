08 июня 2021

Аналитики предсказали резкий рост ключевой ставки Центробанка

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Экономисты ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 5,5% с 11 июня Фото:

Центробанк РФ может повысить ключевую ставку до 5,5% 11 июня, предсказывают аналитики. Экономисты связывают это с ускорением инфляции до 6%, чего в России не было почти пять лет.

«Большинство экономистов ожидают повышения ключевой ставки на 0,5% пункта на ближайшем заседании Банка России в пятницу, 11 июня. По результатам прогноза Bloomberg, 24 аналитика против 11, которые ожидают рост на полпроцента, придерживаются такой точки зрения. Многие за последнюю неделю пересмотрели ожидания, опираясь на данные по разгону инфляции, которая превысила 6% впервые с 2016 года», — сообщает РБК.

По мнению экспертов, ЦБ повысит ставку на 0,5%, однако не исключается возможность роста ставки на 0,75%. «Рост экономики сопровождается разгоном цен: после замедления в апреле до 5,5% в мае инфляция ускорилась до 6% (рынок ожидал 5,8%). Еще в середине прошлого месяца Банк России предполагал, что рост цен будет держаться на плато», — уточняется в сообщении.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предупреждал о возможном росте инфляции до. Также он назвал неизбежной донастройку налоговой системы, чтобы вывод средств за рубеж стал менее выгодным, предает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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