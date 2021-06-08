Челябинские власти нашли IT-партнера для проекта «Умный город»

Сервисы «Умного города» предполагается внедрить в малых городах и районах Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава одного из крупнейших провайдеров, ЗАО «Интерсвязь», Леонид Вахрамеев заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» компания поможет продвинуть в регионе ряд образовательных и социальных IT-проектов, включая «Умный город», пояснили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Мы обсуждали различные программы и инициативы. Также договорились о партнерстве и на уровне среднего профообразования и в рамках взаимодействия с вузами, образовательными проектами и программами», — цитирует слова Текслера его пресс-служба. Так, в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) запущена совместная с «Интерсвязью» программа магистратуры по машинному обучению.

В ходе встречи IT-компания презентовала также проекты в сфере промышленного интернета и Smart City. Речь шла о мобильном приложении «Интерсвязь. Умный город», сервисе обращений в управляющие компании, «Умных парковках», «Умном домофоне» и других решениях, направленных на создание комфортной и безопасной среды.

Так, в Челябинске действуют уже более 10 тысяч «Умных домофонов». После звонка в квартиру они подсказывают, на какой этаж необходимо подняться, сообщают о коммунальных авариях, отключении электричества или о начале опрессовки. Также они включены в систему экстренного оповещения населения. В Челябинске «Умный домофон» позволил задержать мужчину, подозреваемого в нападении на детей.

«На встрече обсуждались перспективы внедрения технологий „Умного города“ не только в крупных городах области, но и в сельской местности, малых населённых пунктах», — добавили также в пресс-службе губернатора.