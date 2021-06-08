Подозреваемый в убийстве Александры Иньшиной задержан (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жительница Березовского Александра Иньшина была убита случайным водителем, подвозившим ее в день исчезновения 6 июня. Об этом URA.RU сообщил источник в полиции.

«Иньшина после выхода из бара Rosy Jane с обочины поймала автомобиль, чтобы уехать домой. Остановился водитель, который посадил ее в машину, вывез за город и убил», — сообщил источник. По его словам, убийца задержан, дает признательные показания, но мотив пока неизвестен. Уточняется, именно ли убийца, задержанный по горячим следам, в ночь на 9 июня указал на место, где спрятал тело. В момент преступления он не являлся пользователем агрегаторов такси.

Александра Иньшина пропала в Екатеринбурге 6 июня, когда вышла из бара Rosy Jane в центре города. Считалось, что она уехала домой в Березовский, но до дома, где женщину ждала мать и сын, Иньшина не добралась. В розыск пропавшую объявили на следующий день. Поисками девушки занимались волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и силовики.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Свердловской области. Там взяли паузу на подготовку комментария.