08 июня 2021

Раскрыта картина убийства пропавшей женщины из Березовского. Преступником оказался случайный шофер

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый в убийстве Александры Иньшиной задержан (архивное фото) Фото:

Жительница Березовского Александра Иньшина была убита случайным водителем, подвозившим ее в день исчезновения 6 июня. Об этом URA.RU сообщил источник в полиции.

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«Иньшина после выхода из бара Rosy Jane с обочины поймала автомобиль, чтобы уехать домой. Остановился водитель, который посадил ее в машину, вывез за город и убил», — сообщил источник. По его словам, убийца задержан, дает признательные показания, но мотив пока неизвестен. Уточняется, именно ли убийца, задержанный по горячим следам, в ночь на 9 июня указал на место, где спрятал тело. В момент преступления он не являлся пользователем агрегаторов такси.

Александра Иньшина пропала в Екатеринбурге 6 июня, когда вышла из бара Rosy Jane в центре города. Считалось, что она уехала домой в Березовский, но до дома, где женщину ждала мать и сын, Иньшина не добралась. В розыск пропавшую объявили на следующий день. Поисками девушки занимались волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и силовики.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Свердловской области. Там взяли паузу на подготовку комментария.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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