Пожар случился в Пуровском районе ЯНАО (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пуровском районе ЯНАО произошел ландшафтный пожар. Площадь возгорания составила 57,8 га, что превышает площадь государства Ватикан на 13 гектаров. О пожаре сообщает пресс-служба окружного департамента природно-ресурсного регулирования.

«По состоянию на девять утра девятого июня на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует один ландшафтный пожар на площади 57,8 га», — говорится в сообщении на сайте ведомства. На пожаре работают восемь пожарных от «Ямалспас» и семь от «Лесов Ямала».

В правительстве ЯНАО URA.RU сообщили, что действующий пожар был локализован в семь утра. В департаменте природно-ресурсного регулирования отметили, что на сегодня в регионе действует малая степень пожарной опасности в лесах. «За аналогичный период прошлого года на территории округа было зарегистрировано 21 пожар на площади 1 094,63 га», — добавили в ведомстве.

Всего с начала пожароопасного сезона на Ямале зарегистрировано шесть природных пожаров на общей площади 87,2 га. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе не хватает пожарных. По сравнению с 2020 годом спрос на данную специальность вырос почти в два с половиной раза.