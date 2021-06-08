Житель Сургута ездил в Нефтеюганск, чтобы красть сыр к празднику

Гурман похитил из магазина почти 6 килограммов сыра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Сургута, находясь в Нефтеюганске, похитил из магазина почти шесть килограммов сыра, чтобы сэкономить на продуктах для праздничного стола. У него скоро день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции ХМАО.

«Житель Сургута 1988 года рождения подозревается в хищении сыра, общей массой порядка шести килограммов. Ущерб, причиненный злоумышленником — более пяти тысяч рублей. Мужчина, находясь в магазине, сложил упаковки с сыром в корзину, а затем переложил их в пакет и ушел. По словам сургутянина, у него скоро день рождения, и таким образом он решил сэкономить на продуктах для праздничного стола», — добавили в пресс-службе ведомства.

Задержанный оказался ранее судимый за имущественные преступления. Отделом дознания ОМВД России по г. Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее URA.RU писало, что жителю ХМАО грозит тюремный срок за кражу колбасы. Мужчина украл из магазина «Пятерочка» 19 палок колбасы.