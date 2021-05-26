26 мая 2021
25 мая 2021

Жителю ХМАО грозит тюремный срок за кражу колбасы

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, мясные продукты, колбасы, витрина, прилавок, выкладка товара, раскладка продуктов
Жителю поселка Белый Яр грозит тюремное заключение за кражу колбасы на 5 тыс рублей Фото:

Жителю Белого Яра (Сургутский район) грозит два года тюрьмы за кражу 19 палок колбасы из магазина «Пятерочка». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Подозреваемый, путем свободного доступа из холодильной камеры похитил 19 палок колбасы. Сложив продукты питания в пакет, злоумышленник покинул магазин. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что часть похищенной колбасы он съел, а часть раздал.

Ранее URA.RU писало, что продавщица из ХМАО украла колбасы на миллион рублей. Женщина целый год вносила изменения в специальную программу. За это время ей удалось присвоить себе колбасные изделия на общую сумму порядка 955 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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