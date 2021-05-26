Жителю ХМАО грозит тюремный срок за кражу колбасы

Жителю поселка Белый Яр грозит тюремное заключение за кражу колбасы на 5 тыс рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителю Белого Яра (Сургутский район) грозит два года тюрьмы за кражу 19 палок колбасы из магазина «Пятерочка». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Подозреваемый, путем свободного доступа из холодильной камеры похитил 19 палок колбасы. Сложив продукты питания в пакет, злоумышленник покинул магазин. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что часть похищенной колбасы он съел, а часть раздал.

Ранее URA.RU писало, что продавщица из ХМАО украла колбасы на миллион рублей. Женщина целый год вносила изменения в специальную программу. За это время ей удалось присвоить себе колбасные изделия на общую сумму порядка 955 тысяч рублей.