08 июня 2021
07 июня 2021

Тюменское село осталось без сотовой связи

© Служба новостей «URA.RU»
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Заозерье место строительства нового моста. Пермь, смартфон, карта, сотовый телефон
Жители села Леваши пожаловались на проблемы с мобильной связью Фото:

В селе Леваши Тюменского района после демонтажа вышки «Теле2» у многих абонентов оператора пропал доступ к мобильной связи. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Проблемы со связью у нас начались сразу после того, как вышку убрали. У многих она вообще пропала. В селе живет около пятисот человек. И многие пользуются услугами «Теле2». При этом, нас никто не предупредил о том, что вышку будут убирать. Я вот ездил на кладбище, которое находится рядом, так там связи вообще нет. Хотя раньше сеть ловила на «отлично», — пояснил в беседе с URA.RU один из местных жителей на условиях анонимности.

Об этой же проблеме в одной из публикаций сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень». В паблике местные жители подтвердили, что после демонтажа вышки в районе Левашей начались проблемы со связью. «Тюменская область, поселок Леваши, убрали вышку „Теле2“. Народ без связи. Кому она помешала?», — написала в своей публикации Марина Ушакова. «Скорее всего, какому-то одному человеку не понравилось. Облучает типа», — считает Павел Лебедев. «За городом Tele2 хуже стало ловить, надо менять», — отметил Роман Иванов.

В пресс-службу ООО «Т2 Мобайл», которой принадлежит бренд «Теле2», направлен запрос. Ответ на него ожидается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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