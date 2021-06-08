Тюменское село осталось без сотовой связи

Жители села Леваши пожаловались на проблемы с мобильной связью Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В селе Леваши Тюменского района после демонтажа вышки «Теле2» у многих абонентов оператора пропал доступ к мобильной связи. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Проблемы со связью у нас начались сразу после того, как вышку убрали. У многих она вообще пропала. В селе живет около пятисот человек. И многие пользуются услугами «Теле2». При этом, нас никто не предупредил о том, что вышку будут убирать. Я вот ездил на кладбище, которое находится рядом, так там связи вообще нет. Хотя раньше сеть ловила на «отлично», — пояснил в беседе с URA.RU один из местных жителей на условиях анонимности.

Об этой же проблеме в одной из публикаций сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень». В паблике местные жители подтвердили, что после демонтажа вышки в районе Левашей начались проблемы со связью. «Тюменская область, поселок Леваши, убрали вышку „Теле2“. Народ без связи. Кому она помешала?», — написала в своей публикации Марина Ушакова. «Скорее всего, какому-то одному человеку не понравилось. Облучает типа», — считает Павел Лебедев. «За городом Tele2 хуже стало ловить, надо менять», — отметил Роман Иванов.

В пресс-службу ООО «Т2 Мобайл», которой принадлежит бренд «Теле2», направлен запрос. Ответ на него ожидается.