Под Екатеринбургом фура столкнулась с легковым автомобилем (фото архивное) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего предположительно погиб один человек. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Сегодня днем на ЕКАДе в сторону ТЭЦ столкнулись фура и легковушка», — приводится сообщение очевидца в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». По предварительной информации, погиб один человек.

Подробности происшествия уточняются, о других пострадавших не сообщалось. В пресс-службе Свердловского УГИБДД URA.RU сообщили, что разбираются в произошедшем.

Фото: «ВКонтакте»