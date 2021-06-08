08 июня 2021

Под Екатеринбургом фура смяла легковой автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Мишарин и его авария, дтп, хлам, металлолом, авария
Под Екатеринбургом фура столкнулась с легковым автомобилем (фото архивное) Фото:

На Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего предположительно погиб один человек. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Сегодня днем на ЕКАДе в сторону ТЭЦ столкнулись фура и легковушка», — приводится сообщение очевидца в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». По предварительной информации, погиб один человек.

Подробности происшествия уточняются, о других пострадавших не сообщалось. В пресс-службе Свердловского УГИБДД URA.RU сообщили, что разбираются в произошедшем.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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