08 июня 2021
07 июня 2021

Курганским чиновникам посоветовали открывать больше пляжей

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пляж
Одной из основных причин гибели стало купание в неустановленных местах Фото:

Главы районов Курганской области должны открывать больше официальных мест для купания, считает глава ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский. Это позволит уменьшить число утонувших, рассказал он на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Основной наш упор сейчас состоит в том, чтобы на территории районов главами организовывались места для купания и открывались пляжи. Если их будет достаточное количество, население пойдет на аттестованные водоемы. Тогда и гибель уменьшится», — заявил Землянский.

По данным ГУ МЧС, в 2021 год в Курганской области предварительно планируют открыть 35 мест для купания. Сейчас ведется работа по их подготовке. «Купальный сезон не открыт. Планировалось открытие пляжей на 1 июня, но пока эти мероприятия до конца не выполнены на уровне муниципалитетов», — отметил глава ГУ МЧС. Несмотря на это, с начала года в регионе уже утонуло шесть человек. Все погибшие — взрослые, которые купались в неустановленных местах.

В 2020 году на водоемах Курганской области утонул 31 человек, в том числе восемь детей. «Основной причиной гибели является, в первую очередь, купание на водоемах, которые не предназначены для этого. Второе — отсутствие контроля за детьми со стороны взрослых. Третий немаловажный фактор — некоторые жители нашей области погибли, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — перечислил Землянский.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в этом году определено три места для купания. Два из них — на реке Тобол, (в районе ЦПКиО и Солнечного бульвара), третье — на карьере «Голубые озера». В этих местах необходимо провести лабораторные исследования воды и песка, сделать уборку, очистить дно, установить границы для плавания и организовать работу спасателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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