В Кургане определили места для купания

В Кургане можно будет купаться в трех местах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти определили три места в Кургане, где летом будет разрешен массовый отдых. Эти места было поручено подготовить к купальному сезону. Соответствующий документ размещен на сайте городской администрации. На момент написания новости, купальный сезон в городе не был открыт.

«На летний период 2021 года определить места массового отдыха населения на территории города Кургана, расположенные: на реке Тобол, р-н ЦПКиО в г. Кургане; река Тобол, г. Курган, р-н. б. Солнечный; г. Курган, карьер „Голубые озера“ в районе поселка Рябково», — указано в постановлении. Документ был подписан 26 мая.

Представителям мэрии поручили провести лабораторные исследования воды и песка в указанных местах. На территориях сделают уборку, покрасят объекты, туда завезут песок и мобильные туалетные кабины. Дно зон для купания очистят, установят границы для плавания и организуют работу спасателей. Сотрудникам полиции рекомендовали проверять места, где нельзя купаться и не допускать распития алкоголя в разрешенных местах.

Ранее городские власти объяснили, что в мае нельзя купаться из-за опасности для здоровья. В середине месяца вода не соответствовали нормам, а во время купания в холодный воде горожане могли заболеть.