Смертельная авария парализовала движение под Екатеринбургом

После смертельной аварии под Екатеринбургом образовалась пробка на 14 километров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В результате аварии на Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД), в которой погиб человек, образовалась пробка длиной в более десяти километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

По данным сервиса, длина пробки составила более десяти километров. Затор образовался от пересечения ЕКАДа с дублером Сибирского тракта до района въезда в Березовский.

В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области URA.RU сообщили, что сотрудники ГИБДД помогают водителям проехать участок дороги, на котором образовалась пробка. В пресс-службе агентству рассказали, что авария произошла на 19-м километре ЕКАДА после того, как в автомобиль Lada Priora врезался грузовик и спровоцировал столкновение легковушки с фурой. «В результате ДТП погиб водитель Lada Priora», — добавили в пресс-службе.

Сообщения об аварии поступили от очевидцев. Они опубликовали фото происшествия.

Фото: сервис «Яндекс. Карты»