08 июня 2021

Смертельная авария парализовала движение под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусный вокзал и виды города. Курган, автомобильная пробка, лето, затор на дороге, трафик, мост бурова-петрова
После смертельной аварии под Екатеринбургом образовалась пробка на 14 километров Фото:

В результате аварии на Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД), в которой погиб человек, образовалась пробка длиной в более десяти километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

По данным сервиса, длина пробки составила более десяти километров. Затор образовался от пересечения ЕКАДа с дублером Сибирского тракта до района въезда в Березовский.

В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области URA.RU сообщили, что сотрудники ГИБДД помогают водителям проехать участок дороги, на котором образовалась пробка. В пресс-службе агентству рассказали, что авария произошла на 19-м километре ЕКАДА после того, как в автомобиль Lada Priora врезался грузовик и спровоцировал столкновение легковушки с фурой. «В результате ДТП погиб водитель Lada Priora», — добавили в пресс-службе.

Сообщения об аварии поступили от очевидцев. Они опубликовали фото происшествия.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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