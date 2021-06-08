Житель Сургута установил рекорд России, протащив самолет весом в 40 тонн Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Сургута Максим Гамецкий сдвинул с места самолет Boeing 737—500 весом 40 тонн, установив при этом новый рекорд России. Он буксировал самолет 38 секунд и протащил его 15 метров, передает корреспондент URA.RU. Предыдущим рекордсменом был мужчина из Уфы, который буксировал самолет весом 36 тонн.

«На перроне сургутского аэропорта самый сильный человек Югры установит новый рекорд России по силовому экстриму в дисциплине truck-pull plane, взяв на буксир боинг весом 40 тонн», — сказано в посте на его личном instagram-аккаунте. К новому рекорду он готовился полгода.

Гамецкий является обладателем титулов «Самый сильный человек Сургута», «Самый сильный человек Югры» и «Самый сильный человек Тюменской области». За происходящим наблюдал руководитель Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Он официально зафиксировал поставленный рекорд.

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