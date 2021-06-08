08 июня 2021
07 июня 2021

Житель ХМАО протащил сорокатонный самолет и установил рекорд. Видео

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, самолет, ютэир, боинг 767, борт виктор черномырдин, ютейр
Житель Сургута установил рекорд России, протащив самолет весом в 40 тонн Фото:

Житель Сургута Максим Гамецкий сдвинул с места самолет Boeing 737—500 весом 40 тонн, установив при этом новый рекорд России. Он буксировал самолет 38 секунд и протащил его 15 метров, передает корреспондент URA.RU. Предыдущим рекордсменом был мужчина из Уфы, который буксировал самолет весом 36 тонн.

«На перроне сургутского аэропорта самый сильный человек Югры установит новый рекорд России по силовому экстриму в дисциплине truck-pull plane, взяв на буксир боинг весом 40 тонн», — сказано в посте на его личном instagram-аккаунте. К новому рекорду он готовился полгода.

Гамецкий является обладателем титулов «Самый сильный человек Сургута», «Самый сильный человек Югры» и «Самый сильный человек Тюменской области». За происходящим наблюдал руководитель Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Он официально зафиксировал поставленный рекорд.

Ранее URA.RU писало, что двое спортсменов из ХМАО примут участие в Олимпийских играх. Двое пловцов из ХМАО, — Анна Егорова и Илья Дружинин, — примут участие в Олимпийских играх в Японии, в Токио. Они прошли отбор на чемпионате России по плаванию, который проходил в Казани.

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