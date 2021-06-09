Зюганов обвинил Сбербанк в жульничестве и воровстве

Зюганов выступил против рекламы Сбербанка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Реклама Сбербанка, показанная в ходе ПФЭМ, «наглая, жесткая и агрессивная». Таким мнением поделился лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я вот сейчас смотрел рекламу Сбера. Это наглая, жесткая и агрессивная реклама. Уже всюду забрались», — заявил в интервью на телеканале «Красная миля» лидер КПРФ. Зюганов считает, что философия банка — это «жульничество, воровство, ложь и казнокрадство»

Ранее лидер КПРФ заявил, что Сбербанк строит в России финансовую пирамиду, которая может рухнуть. По мнению Зюганова, банк предоставляет свои услуги в слишком многих сферах деятельности.