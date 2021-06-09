Зюганов обвинил Сбербанк в жульничестве и воровстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Зюганов выступил против рекламы Сбербанка Фото:

Реклама Сбербанка, показанная в ходе ПФЭМ, «наглая, жесткая и агрессивная». Таким мнением поделился лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я вот сейчас смотрел рекламу Сбера. Это наглая, жесткая и агрессивная реклама. Уже всюду забрались», — заявил в интервью на телеканале «Красная миля» лидер КПРФ. Зюганов считает, что философия банка — это «жульничество, воровство, ложь и казнокрадство»

Ранее лидер КПРФ заявил, что Сбербанк строит в России финансовую пирамиду, которая может рухнуть. По мнению Зюганова, банк предоставляет свои услуги в слишком многих сферах деятельности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...