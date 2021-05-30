30 мая 2021

Зюганов предсказал крах Сбербанка. «Выстраивается пирамида»

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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов считает, что в России выстраивается пирамида Фото:

Сбербанк строит в России финансовую пирамиду, которая может рухнуть. Так считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Сбербанк и учит наших детей, и [занимается] торговлей, и связью, и чем только ещё не занимается, даже медицинские услуги предоставляет! Ни одному банку не дано таких прав. В государстве выстраивается настоящая пирамида, которая рано или поздно рухнет!» — написал Зюганов на своей странице во «ВКонтакте».

Лидер КПРФ отметил, что комиссионные доходы Сбербанка от онлайн-переводов и платежей населения в 2020 году выросли на 48% (до 71,1 млрд рублей). Зюганов назвал такую комиссии «обдираловкой».

Ранее Зюганов предложил ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых». Его возмутило предложения чиновников отказать в помощи бедным семьям, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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