Геннадий Зюганов считает, что в России выстраивается пирамида Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сбербанк строит в России финансовую пирамиду, которая может рухнуть. Так считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Сбербанк и учит наших детей, и [занимается] торговлей, и связью, и чем только ещё не занимается, даже медицинские услуги предоставляет! Ни одному банку не дано таких прав. В государстве выстраивается настоящая пирамида, которая рано или поздно рухнет!» — написал Зюганов на своей странице во «ВКонтакте».

Лидер КПРФ отметил, что комиссионные доходы Сбербанка от онлайн-переводов и платежей населения в 2020 году выросли на 48% (до 71,1 млрд рублей). Зюганов назвал такую комиссии «обдираловкой».

Ранее Зюганов предложил ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых». Его возмутило предложения чиновников отказать в помощи бедным семьям, сообщает RT.