Вооруженный житель Тюмени решил разобраться с шумевшей молодежью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Тюмени угрожал пистолетом молодым людям, из машины которых возле жилых домов громко играла музыка. Видео инцидента разместили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«90-е возвращаются. Тюмень, Солнечный проезд. Неизвестный подошел и начал угрожать пистолетом, после чего ударил им в лицо. Заявление подано, побои сняты», — написал анонимный автор в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Пост он проиллюстрировал видео.

В ролике мужчина с пистолетом требует, чтобы компания перестала шуметь. «У меня ребенок проснулся! Еще раз включишь музыку — прибью, понял? Уезжайте!», — говорит вооруженный участник конфликта. На видео также видно след от дула пистолета, оставшийся на лице молодого человека от удара.

В комментариях к посту мнения пользователей разделились: кто-то поддержал агрессора, другие же встали на сторону молодежи. «Сначала я возмутился что человек с пистолетом так себя ведет. А потом понял, что он прав. Из-за таких спать невозможно», — написал Виталий Виталий. «Вы там были? Меня вот там не было, я не знаю. Я вижу человека с оружием, который опасен», — возразила Николь Фадеева.

В пресс-службе полиции Тюмени URA.RU рассказали, что заявления от пострадавших не поступало. Однако видео из социальной сети стало поводом для проверки.

Ранее URA.RU писало, что в одном из тюменских дворов устроили стрельбу. Участник конфликта попал в реанимацию.