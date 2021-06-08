В реке Тура нашли тело тюменца, пропавшего пять лет назад

Погибшего обнаружили в воде недалеко от села Яр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В реке Тура наши тело тюменца, пропавшего более пяти лет назад. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СК РФ. Погибшего обнаружили 9 июня недалеко от села Яр (Тюменский район).

«При осмотре тела в кармане мужчины найдены документы удостоверяющие личность. По предварительным данным он числился пропавшим без вести с февраля 2016 года. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентством писало, что 4 июня в одном из озер в Уватском районе Тюменской области найден труп 35-летней женщины. Она пропала более девяти месяцев назад.