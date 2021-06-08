08 июня 2021
07 июня 2021

В реке Тура нашли тело тюменца, пропавшего пять лет назад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей старообрядчества в селе Роща. Свердловская область, Шалинский район, природа урала, река сылва
Погибшего обнаружили в воде недалеко от села Яр Фото:

В реке Тура наши тело тюменца, пропавшего более пяти лет назад. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СК РФ. Погибшего обнаружили 9 июня недалеко от села Яр (Тюменский район).

«При осмотре тела в кармане мужчины найдены документы удостоверяющие личность. По предварительным данным он числился пропавшим без вести с февраля 2016 года. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентством писало, что 4 июня в одном из озер в Уватском районе Тюменской области найден труп 35-летней женщины. Она пропала более девяти месяцев назад.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...