08 июня 2021
07 июня 2021

Источники раскрыли возможные причины задержания олигарха из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, политик, чиновник, бизнесмен, ручка в руке
Бизнесмен был задержан следователем СУ СКР по ЯНАО Фото:

Владельца корпорации «Роснефтегаз» Олега Ситникова задержали неправомерно по делу компании, которая не имеет к нему отношения, чтобы оказать на него давление. Оснований для этих действий у силовиков ЯНАО не было, заявил URA.RU источник, приближенный к бизнесмену.

«Совершенно неожиданно предприниматель был задержан следователем СК. Он никуда не скрывался и скрываться не намерен был так, как рассматривается уголовное дело в суде. Соответственно, таким образом оказывается опосредованное давление и психологическое воздействие, как на суд, так и на Ситникова», — сообщает собеседник URA.RU.

Также, по версии собеседника, компанией Ситникова якобы пытались завладеть бизнесмены из Санкт-Петербурга путем рейдерских захватов. Но никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Силовики пока не давали официального комментария по ситуации. Но источники в правоохранительных органах уверяют, что задержание было законно и обвиняется Ситников в неуплате налогов. На звонки корреспондента в следственном комитете ЯНАО и прокуратуре не ответили. Адвокат олигарха обещал прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмен был задержан в Новом Уренгое.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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