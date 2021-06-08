Ямальский олигарх Ситников задержан силовиками

Бизнесмен был задержан по ходатайству СКР (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов был задержан владелец корпорации «Роснефтегаз» Олег Ситников. Об этом URA.RU cообщили источники в силовых структурах региона, информацию подтвердили инсайдеры в окружении бизнесмена.

«Задержан на 48 часов, в настоящее время с ним проводятся следственные мероприятия», — рассказали собеседники. По имеющийся информации, речь идет о расследовании уголовного дела о неуплате налогов.

Связаться с официальными представителями СКР по ЯНАО оперативно не удалось. На звонки агентства в пресс-службе ведомства не ответили.

Ранее URA.RU рассказывало о выемке документов, которая прошла в офисе «Роснефтегаза». Однако тогда, по сообщениям инсайдеров, силовиков интересовала торговля предприятия нефтегазовым конденсатом.

Ситникова ранее называли режиссером заказных информационных атак на власти региона. На выборах 2020 года олигарх имел намерения избираться в законодательное собрание, но позже отказался от предвыборной борьбы.