08 июня 2021

Текслер рассказал, как челябинцам вернут деньги за детские лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Центре экологического мониторинга. Челябинск, текслер алексей, центр экологического мониторинга
Программа кешбэка стала одним из важных моментов совещания, проведенного Алексеем Текслером Фото:

В Челябинской области в программу возврата 50% (кешбэка) от стоимости путевок в детские оздоровительные учреждения на первом этапе вошли 24 лагеря. Еще 15 здравниц включены в нее с 5 июня, а оставшиеся подключатся с середины месяца. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на межведомственном совещании 9 июня.

«По решению президента в этом году реализуется программа „кешбэк“ по возврату до 50% стоимости путевок в загородные лагеря. Процесс полностью организован, мы договорились, чтобы все наши загородные лагеря попали в эту систему. Эта работа ведется, она организована в полном объеме», — цитирует глава региона его пресс-служба.

Механизм отчетности здравниц и возврата средств реализуется с помощью интернет-сервисов, созданных и развиваемых в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». «Загородные лагеря будут формировать и передавать по защищенным каналам связи в системе „БАРС“ информацию об отдохнувших детях. После 15 июня на Едином портале госуслуг родитель (законный представитель) в личном кабинете заполняет заявление на возврат части стоимости путевки и загружает копию договора с лагерем и чек, подтверждающий размер родительской оплаты», — пояснил министр образования региона Александр Кузнецов.

После проверки деньги перечислят на банковский счет, привязанный к карте «Мир». Алгоритм действий будет разослан родителям через школьный портал «Сетевой город» и Центр управления регионом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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