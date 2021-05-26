Ростуризм: как съездить в летний лагерь и получить кешбэк

Кешбэк за отдых в детских лагерях действует с 25 мая по 31 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В течение лета родители смогут приобретать путевки в детские лагеря и получать возврат в размере 50% от ее стоимости. О правилах получения кэшбэка рассказали в Ростуризме.

Программа действует с 25 мая. Выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора необходимо до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. В программе участвуют государственные и коммерческие лагеря детского отдыха. Льгота не действует на палаточные, городские и лагеря дневного пребывания.

Получить кешбэк можно только при оплате картой платежной системы «Мир». Карты Visa, Mastercard, Maestro, а также путевки, оплаченные наличными, в программе не участвуют. Произвести оплату необходимо на сайтах партнеров программы: самого лагеря, туроператора или агрегатора. При этом карта «Мир» не обязательно должна принадлежать родителю ребенка.

Размер кешбэка составляет 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Средства будут начислены на карту автоматически в течение пяти дней после оплаты.

В программе нет ограничений по возрасту детей и количеству смен в лагере. Также в программе участвуют те, у кого есть сертификат на льготу для детского отдыха.

В случае отказа от отдыха в лагере, возврат средств происходит так же, как при обычной интернет-оплате. Кешбэк будет автоматически списан с карты покупателя в полном объеме, в момент возврата.

Если ребенка забирают до окончания смены, и предполагается частичный возврат стоимости путевки, сумма начисленного ранее кешбэка будет списана с карты автоматически. Размер списания будет пропорционален сумме возврата.

Акция «детского» кешбэка действует по аналогии с туристическим кешбэком за путешествия внутри РФ, пишет « Утро.ру ». Эта программа продлена до конца 2021 года.