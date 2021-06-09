В партии Жириновского отреклись от еще одного блогера. После скандала с Хованским

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, флаги партий, флаг лдпр
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов остался без помощников-блогеров Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Блогер Илья Мэддисон (Давыдов) уже несколько месяцев не является помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин.

Илья Мэддисон стал помощником депутата Василия Власов в июле 2020 года. За год до этого Власов назначил своим помощником еще одного видеоблогера Юрия Хованского. 9 июня 2021 года Хованский был задержан. Ему грозит штраф до миллиона рублей или срок от пяти до семи лет колонии за оправдание терроризма. В ЛДПР отметили, что Хованский уже несколько месяцев не является помощником Власова.

«Он (Мэддисон — прим. URA.RU) тоже не помощник депутата Власова», — ответил на вопрос URA.RU Дюпин о том, какая судьба ждет Мэддисона после задержания Хованского. Собеседник агентства отметил, что блогер Мэддисон также не является помощников депутата Власова уже несколько месяцев.

URA.RU не удалось связаться с Ильей Мэддисоном, поскольку не нашлось средств связи с блогером. Агентство готово дать Мэддисону право на комментарий, если он будет предоставлен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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