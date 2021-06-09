Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов остался без помощников-блогеров Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Блогер Илья Мэддисон (Давыдов) уже несколько месяцев не является помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин.

Илья Мэддисон стал помощником депутата Василия Власов в июле 2020 года. За год до этого Власов назначил своим помощником еще одного видеоблогера Юрия Хованского. 9 июня 2021 года Хованский был задержан. Ему грозит штраф до миллиона рублей или срок от пяти до семи лет колонии за оправдание терроризма. В ЛДПР отметили, что Хованский уже несколько месяцев не является помощником Власова.

«Он (Мэддисон — прим. URA.RU) тоже не помощник депутата Власова», — ответил на вопрос URA.RU Дюпин о том, какая судьба ждет Мэддисона после задержания Хованского. Собеседник агентства отметил, что блогер Мэддисон также не является помощников депутата Власова уже несколько месяцев.

URA.RU не удалось связаться с Ильей Мэддисоном, поскольку не нашлось средств связи с блогером. Агентство готово дать Мэддисону право на комментарий, если он будет предоставлен.