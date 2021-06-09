В ЛДПР связали задержание Хованского с выборами в Госдуму

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ЛДПР связывают задержание блогера с предстоящими выборами в Госдуму Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Интерес силовиков к блогеру Юрию Хованскому связан с желанием дискредитировать ЛДПР в преддверии выборов в Госдуму, членом которой он являлся. Об этом сообщает пресс-служба фракции ЛДПР, уточняя, что шутка Хованского о теракте на Дубровке, ставшая причиной скандала, была произнесена им 10 лет назад.

«Скандал вокруг Юрия Хованского произошел за 3 месяца до выборов в Госдуму, а поводом для него стал инцидент 10-летней давности. Именно сейчас, накануне выборов, его задержали силами спецназа, предъявили демонстративно жесткие обвинения. Стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram. Там отметили, что Хованский объяснялся за шутку о теракте еще в 2014 году.

Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге 9 июня по подозрению в экстремизме и призывах к осуществлению террористических актов. При обыске у него нашли и изъяли огнестрельное оружие и устройство для употребления наркотиков, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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