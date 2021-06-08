Возможный убийца женщины из Березовского хотел покончить с собой

Во время допроса Марат Имашев пытался покончить с собой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Марат Имашев, подозреваемый в убийстве жительницы Березовского Александры Иньшиной, во время допроса пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщил URA.RU начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

«Когда злоумышленник давал письменные признательные показания, решил с помощью ручки свести счеты с жизнью, вонзив ее в шею», — рассказал Горелых. Он отметил, что рана Имашева была не смертельной.

Горелых рассказал, что, по версии следствия, после убийства Иньшиной Имашев разбросал ее вещи по трассе. Однако ценности подозреваемый забрал.

Иньшина пропала 6 июня. Волонтеры сразу начали ее поиски, а к 9 июня ее тело обнаружили правоохранители. Предположительно Имашев спрятал тело в зарослях крапивы. У предполагаемого убийцы были долги в микрофинансовых организациях, из-за чего он убил и ограбил Иньшину.