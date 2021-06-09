09 июня 2021
08 июня 2021

Тюменские власти придумали, как бороться с дефицитом врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация общежития тюменского государственного медицинского университета. Тюмень, тюменский государственный медицинский университет, тгму
В Тюменском медуниверситете увеличат целевой набор студентов Фото:

Тюменские власти приняли решение увеличить целевой набор студентов в местный медицинский университет, чтобы ликвидировать дефицит врачей в регионе. Об этом URA.RU сообщили в Тюменской областной думе.

В информации, предоставленной в региональный парламент правительством Тюменской области, с апреля по сентябрь 2021 года планируется целевой набор в Тюменский государственный медицинский университет. «В марте 2021 года заявка в Минздрав России на целевые места была увеличена по специалитету на 16% (125 мест), по ординатуре — на 24% (103 места)», — говорится в документе.

URA.RU направило в региональный департамент здравоохранения запрос о том, насколько велик дефицит кадров в медицине. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что медикам проще всего найти работу в Тюменской области — на одну вакансию в регионе приходится всего 1,2 резюме. Власти пытаются привлечь медработников высокими зарплатами — в частности, врачам скорой помощи обещают платить до 150 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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