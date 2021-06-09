Общественник предрек большие пробки в городах из-за новых правил

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Виды Перми, дорожный знак, ограничение скорости, стоп
Новые ограничения скорости создадут пробки в российских городах, уверен Александр Холодов Фото:

В российских городах будут большие пробки из автомобилей, если в стране будет снижена разрешенная скорость с 60 до 30 км/ч. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин одобрил идею о снижении скорости на улицах городов до 30 км/ч. Он отметил, что новые ограничения должны быть обоснованными и логичными для каждой улицы.

«Сейчас это реализовывать и переделывать неправильно. Это потребует огромные затраты финансовые, потому что во всех регионах придется быстро менять дорожные знаки, переорганизовывать дорожное движение. Ехать слишком медленно также плохо, как и слишком быстро. Это образует пробки, начнутся недопонимания, начнут нарушать», — высказался Холодов

Также член ОП РФ высказался против снижения нештрафуемого порога в России. «На мой взгляд, это нужно было обсуждать, когда это вводили. Когда у нас уже сложилось, что даже движение зачастую организовано с учетом нештрафуемого порога. Власти уже обсуждают: „Чтобы они ехали 60 км/ч, надо повесить знак 40 км/ч, иначе они будут ехать 80 км/ч“», — объяснил Александр Холодов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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