Екатеринбурге росгвардейцы задержали насильника

Росгвардия задержала насильника, напавшего на девушку в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали насильника. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, гражданин одной из республик СНГ изнасиловал девушку на улице Хохрякова.

«22-летнему мужчине, проживающему в Екатеринбурге и являющемуся гражданином одной из бывших союзных республик, уже предъявлено обвинение в совершении тяжкого уголовного преступления. Перед судом заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Насильника спугнули двое прохожих.

Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».