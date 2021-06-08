08 июня 2021

Екатеринбурге росгвардейцы задержали насильника

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Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, спецназ, силовики, полиция, росгвардия, омон
Росгвардия задержала насильника, напавшего на девушку в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали насильника. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, гражданин одной из республик СНГ изнасиловал девушку на улице Хохрякова.

«22-летнему мужчине, проживающему в Екатеринбурге и являющемуся гражданином одной из бывших союзных республик, уже предъявлено обвинение в совершении тяжкого уголовного преступления. Перед судом заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Насильника спугнули двое прохожих.

Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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