08 июня 2021

В руководстве свердловской прокуратуры произошла отставка. Инсайд URA.RU подтвердился

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Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, маленьких владимир
Первый зампрокурора оставил пост Фото:

Первый заместитель свердловского прокурора Владимир Маленьких освобожден от должности. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

«Освободить от занимаемой должности… Маленьких Владимира Михайловича, первого заместителя прокурора Свердловской области», — гласит текст документа. Источники URA.RU сообщали о предстоящей отставке еще в марте.

«Маленьких из отпуска уже не выйдет, напишет рапорт. До прихода нового прокурора области его обязанности будет исполнять [зампрокурора Вадим] Чукреев», — рассказывали инсайдеры. В пресс-службе ведомства от комментариев воздержались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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