Первый зампрокурора оставил пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый заместитель свердловского прокурора Владимир Маленьких освобожден от должности. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

«Освободить от занимаемой должности… Маленьких Владимира Михайловича, первого заместителя прокурора Свердловской области», — гласит текст документа. Источники URA.RU сообщали о предстоящей отставке еще в марте.

«Маленьких из отпуска уже не выйдет, напишет рапорт. До прихода нового прокурора области его обязанности будет исполнять [зампрокурора Вадим] Чукреев», — рассказывали инсайдеры. В пресс-службе ведомства от комментариев воздержались.