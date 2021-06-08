Первый заместитель свердловского прокурора Владимир Маленьких освобожден от должности. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.
«Освободить от занимаемой должности… Маленьких Владимира Михайловича, первого заместителя прокурора Свердловской области», — гласит текст документа. Источники URA.RU сообщали о предстоящей отставке еще в марте.
«Маленьких из отпуска уже не выйдет, напишет рапорт. До прихода нового прокурора области его обязанности будет исполнять [зампрокурора Вадим] Чукреев», — рассказывали инсайдеры. В пресс-службе ведомства от комментариев воздержались.
Подписывайтесь на URA.RU в