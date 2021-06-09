09 июня 2021
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Росгвардию в ЯНАО ждет тотальная ревизия

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей из детского сада. Курган, росгвардия, сотрудник росгвардии
Перед приездом ревизора руководство Росгвардии в ЯНАО устраивает свои проверки личного состава Фото:

В ЯНАО едет с проверкой один из генералов Уральского округа войск национальной гвардии РФ (Росгвардии). Имя ревизора не уточняется. Его ждут уже на следующей неделе. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в силовых структурах округа.

«Подготовка к приезду генерала идет полным ходом. Чувствуется легкий невроз у руководителей местного управления Росгвардии. Ожидается, что проверят все: от документов и гаража до личного состава», — сообщают инсайдеры.

Получить оперативный комментарий в управлении Росгвардии по ЯНАО и в Уральском округе войск национальной гвардии не удалось — на звонки корреспондента никто не ответил. В ведомства направлены запросы, на момент публикации ответ также не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудников Росгвардии в ЯНАО привлекли к охране аэропорта Салехарда после трагедии в Казани. Тогда к охране воздушной гавани окружной столицы присоединились специалисты-кинологи. Мероприятие проводилось совместно с полицией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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