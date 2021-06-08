Курентзис признался, что счастлив находиться в Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Дирижер Теодор Курентзис дал старт событиям Дягилевского фестиваля в Перми. Совместно с губернатором края Дмитрием Махониным он стал участником пресс-конференции, посвященной фестивалю. Маэстро признался, что очень рад вновь вернуться в Пермь и считает этот город своим домом. В то же время он отметил, что не видит смысла возвращаться в Пермскую оперу.

«Это большое счастье вернуться в Пермь. После [прошлого] конфликта мы [с руководством края] преодолели разногласия, что очень важно для меня. Честно сказать, без помощи губернатора я бы не находился сейчас с вами», — отметил Курентзис. На вопрос, рассматривает ли дирижер возможность вновь работать в Перми, Курентзис пояснил, что у Пермского театра оперы и балета теперь новое руководство, которому нужно «не мешать, а дать возможность работать».

В свою очередь губернатор заявил, что в Перми планируется создать фонд, посвященный Дягилевскому фестивалю. За счет средств фонда власти предполагают финансировать обучение одаренных детей, сохранять и воссоздавать наследие, которое оставил после себя в Перми импресарио. Сейчас, отметил Махонин, по этому вопросу «проводятся консультации с крупными финансовыми организациями и промышленниками».

URA.RU писало, что Дягилевский фестиваль пройдет с 10 по 20 июня. Откроет фестиваль масштабным вокально-симфоническим полотном «Зима священная 1949 года» в интерпретации Теодора Курентзиса. Основной площадкой фестивального клуба станет арт-пространство на территории бывшего завода имени Шпагина. Здесь запланировано около 100 событий.