Суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями

Мосгорсуд признал «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» (ФБК и ФЗПГ — включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов), а также «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Решение о запрете их деятельности подлежит немедленному исполнению.
Суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил полностью ликвидировать организации. «Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», — сообщили в Мосгорсуде. Защита намерена обжаловать решение, заявил «Интерфаксу» адвокат Владимир Воронин.
По мнению прокуратуры Москвы, организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России, чтобы изменить основы конституционного строя. Директор Московской коллегии адвокатов отметил, что сложно пока предположить, будут ли у ФБК основания для дальнейшего обращения в Европейский суд по правам человека.
Самого блогера Алексея Навального в феврале этого года признали виновным нарушении условий испытательного срока. Его приговорили к 2,8 годам колонии. В данный момент он отбывает наказание в ИК-2 во Владимирской области.
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