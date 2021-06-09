По мнению общественника Александра Холодова, у суда есть все основания признать деятельность ФБК экстремисткой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

У суда есть все основания для признания деятельности организации блогера Алексея Навального «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК — признан иностранным агентом в России) экстремистской. Об этом в беседе с URA.RU заявили заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов и директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

«Экстремистская деятельность с точки зрения словаря — это высказывание крайних позиций, в том числе политических, с определенными целями, например, свержение власти. Я думаю, что цель Навального и компании — „захват власти“ — ни у кого сомнений не вызывает. Второй момент — какие действия они предпринимают. И здесь спектр, в принципе, достаточно широкий. Это могут быть и призывы, и митинги, и баррикады какие-нибудь, и вовлечение несовершеннолетних. И призывы националистического толка», — подчеркнул Холодов.

Аграновский в беседе с URA.RU указал, что деятельность ФБК смело подпадает под закон «О противодействии экстремисткой деятельности». «В частности, ФБК подпадает под призывы к нарушению территориальной целостности или заведомо ложные обвинения лиц, замещающих государственные должности, в совершении преступлений», — добавил он.

Директор Московской коллегии адвокатов отметил, что сложно пока предположить, будут ли у ФБК основания для дальнейшего обращения в Европейский суд по правам человека. «Если говорить об Европейском суде и конвенции о защите прав человека и основных свобод, то они ничего не говорят о понятии экстремизма, они говорят о процедуре — было ли судебное заседание справедливым, смогли ли стороны представить доказательства, являлось ли решение покушением на свободу слова. Сложно сказать, будут ли какие-нибудь основания для обращения, но то, что это, к примеру, оппозиция, еще не дает никому права на автоматические решения в ее пользу», — подчеркнул Аграновский.

В Мосгорсуде 26 апреля прошло предварительное заседание по признанию штабов Навального, ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ — признан иностранным агентом в России), экстремистскими организациями. По мнению прокуратуры, организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России, чтобы изменить основы конституционного строя. После чего работа Фонда была ограничена. Первое заседание Мосгорсуда состоялось 9 июня.