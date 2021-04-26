Суд приостановил деятельность ФБК в России

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Заседание Мосгорсуда по делу вора в законе по кличке Шишкан, Шишканова Олега (Медведева). Москва, московский городской суд, мосгорсуд
Штабы блогера Алексея Навального и  ФБК приостановили деятельность до решения по иску об экстремизме Фото:
новость из сюжета
Митинги Навального

Штабы блогера Алексея Навального и «Фонд борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом в России) должны приостановить свою деятельность. Такое решение приняли в Мосгорсуде. Об этом журналистам сообщил адвокат Иван Павлов.

«Судья Мосгорсуда Вячеслав Полыга одобрил ходатайство столичной прокуратуры и приостановил деятельность „Фонда борьбы с коррупцией“ и штабов (признаны иноагентом) политика Алексея Навального до решения по иску об экстремизме», — заявил Павлов, сообщает ТАСС.

Предварительное заседание прошло 26 апреля. Московская прокуратура попросила судью приостановить деятельность «Фонда борьбы с коррупцией» и «Фонда защиты прав граждан» (признан иноагентом), так как организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России, чтобы изменить основы конституционного строя. Фонд и штабы, как отмечает «Национальная служба новостей», временно не смогут размещать материалы в интернете, организовывать митинги, участвовать в выборах и референдумах.

Ранее, по информации агентства Nation News, Михаил Ходорковский подчеркнул, что ФБК не несет никакой опасности для действующей в России власти, так как его сотрудники находятся в других странах и не могут привлекать большое количество протестующих. Так олигарх прокомментировал прошедшую 21 апреля незаконную акцию в поддержку арестованного Навального.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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