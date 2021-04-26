Суд приостановил деятельность ФБК в России

Штабы блогера Алексея Навального и ФБК приостановили деятельность до решения по иску об экстремизме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Штабы блогера Алексея Навального и «Фонд борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом в России) должны приостановить свою деятельность. Такое решение приняли в Мосгорсуде. Об этом журналистам сообщил адвокат Иван Павлов.

«Судья Мосгорсуда Вячеслав Полыга одобрил ходатайство столичной прокуратуры и приостановил деятельность „Фонда борьбы с коррупцией“ и штабов (признаны иноагентом) политика Алексея Навального до решения по иску об экстремизме», — заявил Павлов, сообщает ТАСС.

Предварительное заседание прошло 26 апреля. Московская прокуратура попросила судью приостановить деятельность «Фонда борьбы с коррупцией» и «Фонда защиты прав граждан» (признан иноагентом), так как организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России, чтобы изменить основы конституционного строя. Фонд и штабы, как отмечает «Национальная служба новостей», временно не смогут размещать материалы в интернете, организовывать митинги, участвовать в выборах и референдумах.

Ранее, по информации агентства Nation News, Михаил Ходорковский подчеркнул, что ФБК не несет никакой опасности для действующей в России власти, так как его сотрудники находятся в других странах и не могут привлекать большое количество протестующих. Так олигарх прокомментировал прошедшую 21 апреля незаконную акцию в поддержку арестованного Навального.