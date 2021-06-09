Минтруд оценил идею о дополнительных выходных в России

В России нет необходимости вводить дополнительные выходные. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
«Если посмотреть в целом на соотношение количества рабочего времени и нерабочего, то у нас в стране достаточно сбалансированная позиция по этому поводу, и необходимости введения дополнительных выходных дней без рекомендаций наших санэпидслужб или медиков, думаю, нет», — рассказал он в интервью «Известиям».
Министр также отметил, что длинные новогодние выходные в России связаны с российскими традициями рождественских каникул и менять их нельзя. При этом если в стране будет приниматься решение сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе, то это будет сделано за счет уже существующего количества выходных дней, без его увеличения.
Он также отметил, что вопрос о четырехдневной рабочей неделе сейчас неактуален. С инициативой провести эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю выступил председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, к этому движутся самые развитые страны мира и Россия не может не замечать эту тенденцию, сообщает «Национальная служба новостей». Инициативу поддержали в соцкомитете Совета Федерации — там предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми.
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