Тюменского политика оштрафовали за нападение на полицейского

Александр Черепанов (слева) считает уголовное дело против него политической провокацией Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени вынесли приговор 71-летнему первому секретарю обкома Российской коммунистической рабочей партии Александру Черепанову. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Павел Руснаков. Тюменца обвиняли в нападении на полицейского, за что приговорили к штрафу в пять тысяч рублей.

«Обвинение просило штраф в 30 тысяч рублей. Итоговый приговор — 5 000. Считаю, что это говорит лишь об одном — Александр Черепанов абсолютно невиновен. Как он сказал в своем последнем слове: данный процесс — это политическая провокация. Ему просто хотят не позволить баллотироваться на выборах», — рассказал URA.RU адвокат коммуниста Павел Руснаков.

Александра Черепанова судили за применение насилия к представителю власти. Изначально его обвиняли в том, что во время своего задержания на несанкционированном митинге он ударил одного из полицейских кулаком в лицо и ногой в живот. Позднее второй факт из дела исключили.

По словам адвоката осужденного, на приговор будет подана апелляция. Кроме того, защита будет продолжать настаивать на том, чтобы на процесс пустили представителей СМИ. Ранее в этом праве было отказано.