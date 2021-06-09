На «Электрохимприборе» раскрыли детали ДТП с гибелью рабочих

Страшное ДТП унесло жизни шести человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заводе в Лесном прокомментировали страшное ДТП со служебным автобусом, в котором погибли шесть рабочих. Как сообщает пресс-служба предприятия, у транспортного средства отказали тормоза.

«Рейсовый автобус №4 Нижнетуринского АТП на скорости въехал на территорию промышленной площадки ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза. В результате неуправляемого движения произошел наезд на людей — 6 человек погибли, 9 получили травмы различной степени тяжести», — прокомментировали ЧП на заводе.

В настоящее время на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Комбинат продолжает работать в штатном режиме.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 10 июня в городе Лесном. Все пострадавшие и погибшие — работники «Электрохимприбора». Раненые доставлены в больницу, некоторые — в крайне тяжелом состоянии.