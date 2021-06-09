09 июня 2021

На «Электрохимприборе» раскрыли детали ДТП с гибелью рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария, троллейбус проткнул штангой лобовое стекло автобусу. Челябинск, троллейбус, дтп, автобус, авария
Страшное ДТП унесло жизни шести человек Фото:

На заводе в Лесном прокомментировали страшное ДТП со служебным автобусом, в котором погибли шесть рабочих. Как сообщает пресс-служба предприятия, у транспортного средства отказали тормоза.

Новость по теме
В МВД раскрыли подробности страшного ДТП в Лесном

«Рейсовый автобус №4 Нижнетуринского АТП на скорости въехал на территорию промышленной площадки ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза. В результате неуправляемого движения произошел наезд на людей — 6 человек погибли, 9 получили травмы различной степени тяжести», — прокомментировали ЧП на заводе.

В настоящее время на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Комбинат продолжает работать в штатном режиме.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 10 июня в городе Лесном. Все пострадавшие и погибшие — работники «Электрохимприбора». Раненые доставлены в больницу, некоторые — в крайне тяжелом состоянии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...