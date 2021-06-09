В МВД раскрыли подробности страшного ДТП в Лесном

Транспорт протаранил ворота предприятия и врезался в автобусную остановку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В дорожно-транспортном происшествии, случившемся утром 10 июня в городе Лесном, пострадали 15 человек. Все они доставлены в больницу, некоторые — в крайне тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он также добавил, что авария произошла рано утром.

«Утром в городе Лесном произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погибло 6 человек, 15 пострадавших с травмами различной степени тяжести, в том числе крайне тяжелыми, доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается помощь. Представители УГИБДД и МВД работают на месте происшествия», — рассказал Горелых.

«Сообщение об инциденте поступило в 7:53. Автобус ПАЗ перевозил на предприятие рабочих. У него, возможно, отказали тормоза, транспорт протаранил ворота предприятия и врезался в автобусную остановку, где стояли рабочие, которые возвращались с ночной смены», — уточнил Горелых.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, сотрудники следственного отдела по ЗАТО Лесной выехали на место ДТП. Следователями СКР проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Более подробная информация будет сообщена дополнительно.

Прокуратура уже проводит проверку в связи со случившимся. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий будет выяснять, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель — медицинский осмотр. Кроме того, будет выясняться, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли все положенные ремонтные работы. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Проведение проверки взято на контроль прокурором Свердловской области Борисом Крыловым», — сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства. По данным прокуратуры, водитель работал в ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие». По другим источникам, автобус принадлежал перевозчику ООО НТ «Туратрансагентство».

По данным источника URA.RU, в автобусе в момент ДТП находилось около 50 человек. Он без тормозов слетел с горы и въехал в забор и в остановку, где находились люди. Всего в аварии погибло шесть человек. ДТП произошло в городском поселке Горном на улице Калинина.