09 июня 2021
08 июня 2021

Курганские власти будут по-новому оценивать работу мэров. Это скажется на их зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутатская комиссия по экономической политике. Курган, документы, чиновник, документы, наручные часы, депутаты, документы к заседанию
Новый порядок оценки мэров начнет действовать уже с 1 июля Фото:

Власти Курганской области обновят показатели эффективности, которые применяются для оценки работы глав муниципальных образований. Новые оценки начнут действовать уже в следующем месяце, сообщает пресс-служба главы региона.

«Доработанный перечень KPI для глав будет коротким и понятным. За основу возьмут показатели экономики — создание новых рабочих мест и работу по реализации инвестиционных проектов на территории», — говорится в сообщении. Помимо этого, будут учитывать оценку работы главы населением муниципалитета и выполнение требований безопасности, которые находятся в полномочиях местных органов власти (например, защита населения от пожаров и паводка).

«Условия оценки работы глав в новом формате начнут действовать с 1 июля 2021 года, когда до всех глав доведут показатели эффективности», — сообщает пресс-служба губернатора. Выполнение указанных показателей будет влиять на премии мэров. «Такие выплаты стали регулярными (два-три раза в год) по инициативе губернатора с 2019 года. Теперь эту систему усовершенствуют, еще плотнее привязав ее к наиболее злободневным для жителей этих территорий вопросам — работа, комфорт и безопасность», — поясняют в областном правительстве.

KPI (ключевые показатели эффективности работы главы) будет учитываться при докладах глав о развитии своих городов и районов во время визита губернатора и при проведении выездных заседаний президиума правительства. По данным пресс-службы губернатора, об этом глава региона Вадим Шумков объявил после визита в Далматово и Шадринск.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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