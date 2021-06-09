Пермский губернатор ослабил карантин для депутатов

Пермским депутатам разрешили проведение пленарных заседаний в оффлайн Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Депутатам законодательного собрания Пермского края разрешили проводить пленарные заседания в оффлайн- формате. Новый указ об отмене коронавирусных ограничений подписал губернатор Дмитрий Махонин.

«[Разрешить проведение] заседаний законодательного собрания Пермского края с непосредственным присутствием депутатов в зале заседания в случае принятия в установленном порядке соответствующего решения», — сказано в документе. Такие же послабления касаются и муниципальных депутатов, например, депутатов гордумы Перми.

При этом в основном указе сказано, что подобные мероприятия должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). Также должна соблюдаться социальная дистанция (1,5 метра), а на входе в зал у депутатов должны измерять температуру.

В марте 2020 года депутаты краевого заксобрания утвердили порядок работы в дистанционном формате. Депутаты гордумы приняли такое же решение, но с задержкой — из-за действий экс-спикера Юрия Уткина. Эти действия, в том числе, стали причиной его последующей отставки.