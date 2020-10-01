Думе Перми за год до выборов нашли нового председателя

Источник: депутат Александр Филиппов является основным претендентом на пост председателя думы Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Новым председателем пермской городской думы собираются сделать депутата Александра Филиппова, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что после формирования нового состава думы в 2021 году Юрий Уткин не сохранит пост спикера, а его зам Дмитрий Малютин так и останется вице-спикером.

«Филиппов с приходом [губернатора Пермского края Дмитрия] Махонина усилил свои позиции, а Малютин — ослабил. Поэтому сейчас уже Филиппова собираются сделать спикером гордумы», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что в этой связи политические администраторы приняли решение сохранить Уткина на посту спикера до конца полномочий текущего состава думы.

Сообщается, что если бы сейчас произошла отставка Уткина и назначение на его место Малютина, то таким образом последний практически автоматически обеспечил бы себе пост спикера и в новом составе думы. «Сейчас же Уткина будут держать, несмотря на весь негатив в его адрес», — добавляет инсайдер.

Политтехнолог Олег Борисенко считает высокой вероятность развития событий по такому сценарию. Он полагает, что у Филиппова, который входил в предвыборный штаб Махонина, большие политические амбиции и он бы хотел занять пост спикера. В беседе с корреспондентом URA.RU Филиппов опроверг данную информацию. «Я ни сейчас, ни в следующем созыве не претендую на эту должность», — сказал URA.RU он.

Филиппов известен своими резкими высказываниями в адрес администрации Перми и мэра Дмитрия Самойлова. Одно из выступлений градоначальника он сравнил с рассказом о хорошем ужине.