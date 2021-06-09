Задержание проходило в Екатеринбурге на улице Восточной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сходка боевиков так называемой центральной группировки пресечена в одном из кафе в центре Екатеринбурга днем 9 июня. Задержаны более десятка человек во главе с влиятельным в определенных кругах бизнесменом Антоном Шишкиным. Поводом стал передел парковок в Екатеринбурге, за которые идет борьба между уличными бандами. Об операции силовиков и ее подоплеке сообщили два источника URA.RU в силовой среде.

«Днем 9 июня сотрудники отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу при поддержке СОБРа Росгвардии провели операцию по задержанию двух группировок людей, собравшихся на так называемую „стрелку“. Люди собрались решать свои вопросы», — рассказал URA.RU официальный представитель УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков. По его словам, собравшихся было около 15 человек, у одного из них изъят легальный пистолет. Все задержанные доставлены в отдел полиции в рамках профилактической работы по декриминализации городской обстановки, уточнил собеседник агентства.

По словам одного из инсайдеров URA.RU, поводом для «стрелки» могла стать война за парковки, которая идет в Екатеринбурге. Одним из ее фигурантов считают бизнесмена Антона Шишкина, которому приписывают руководство бойцами уличных группировок и решение спорных вопросов по захватываемым участкам в городе силовым путем.

Получить комментарий Антона Шишкина не удалось. Редакция URA.RU готова предоставить ему возможность высказать свою позицию.