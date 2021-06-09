Источник: ФСБ задержала замглавы МУГИСО

Елена Николаева работает в статусе первого замруководителя МУГИСО с 2016 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело главы МУГИСО

Оперативники ФСБ задержали первого замглавы министерства управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Елену Николаеву, сообщил источник URA.RU. По его данным, это произошло в рамках расследования уголовного дела, которое ведет Четвертое («уральское») следственное управление СК РФ. Дело может быть связано с нарушениями при строительстве БЦ «Тургенев» в Екатеринбурге, уточняет инсайдер.

«Оперативно-следственные мероприятия были проведены в ночь с 9 на 10 июня по десяти адресам. Задержаны около десяти человек, в том числе Елена Николаева. Мера пресечения для них будет определена завтра, 11 июня», — добавил источник агентства в силовой среде.

По данным URA.RU, информация о задержании экс-главы МУГИСО, председателя совета директоров АО «Облкоммунэнерго» Алексея Пьянкова, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. «Сейчас устанавливается местонахождение его и еще одного человека», — поделился источник агентства. В пресс-службе «Облкоммунэнерго» корреспонденту заявили лишь, что предприятие работает в штатном режиме. Замгубернатора Сергей Зырянов, который курирует МУГИСО, отказался комментировать ситуацию. Официальный представитель СУ №4 СК РФ Эрнест Кочетков не ответил на звонок корреспондента.

Четвертое следственное управление СКР разбирается в делах МУГИСО с 2016 года, когда ведомством руководил Пьянков. Первым эпизодом в этом деле была взятка в размере 31,5 млн рублей за выкуп по завышенной стоимости у нескольких собственников здания возле Центрального стадиона. В дальнейшем к делу добавлялись новые данные.