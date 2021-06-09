09 июня 2021
08 июня 2021

Сообщение о бомбе сорвало совещание в курганском правительстве. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация здания правительства. Курган
Здание правительства Курганской области эвакуировано из-за сообщения о бомбе Фото:

Сообщение о минировании здания правительства Курганской области помешало провести совещание. Участие в нем, в частности, должен был принять депутат Госдумы Александр Ильтяков. Об эвакуации он сообщил в своем telegram-канале.

«Прямо сейчас из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников и посетителей здания правительства Курганской области», — рассказал депутат. На опубликованной им видеозаписи из большого зала правительства выводят людей, собравшихся на совещание. После эвакуации Ильтяков стоял возле центрального входа в здание вместе с сотрудниками областного правительства. Дозвониться до него за комментариями URA.RU не удалось.

«В числе зданий, куда поступило сообщение об угрозе, оказались здания правительства Курганской области. Сообщение поступило в обед. Проведена эвакуация. Сотрудники ожидают проверки здания. После этого вернутся к работе», — сообщает telegram-канал правительства области.

Новые сообщения о минировании зданий в Кургане, в том числе областного правительства, поступили 10 июня, сообщало ранее URA.RU. Волна лжеминирований в городе продолжается вторую неделю. Накануне сотрудники курганской полиции сообщили о задержании подозреваемого в рассылке сообщений о лжеминировании детсадов Кургана. Это 44-летний житель Московской области. «Искренне хочу сказать вам спасибо за вашу службу», — обратился Ильтяков к правоохранительным органам в своем telegram-канале после сообщения о задержании лжеминера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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