В лжеминировании курганских детсадов подозревается москвич

В Курган доставили подозреваемого в лжеминировании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рассылке сообщений о лжеминировании детсадов Кургана подозревается 44-летний житель Московской области. Он делал рассылку СМС. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительной информации, 44-летний житель Московской области с использованием имеющегося у него оборудования предоставлял виртуальные абонентские номера, с помощью которых осуществлялась рассылка в образовательные учреждения сообщений с угрозами. За каждое такое SMS он получал денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

При обыске у подозреваемого нашли 16 сим-боксов на 32 сим-карты каждый, четыре персональных компьютера, а также в большом количестве новые сим-карты. Сотрудники полиции сейчас ищут организаторов рассылки. Следствие по уголовному делу продолжается. Подозреваемый доставлен в Курганскую область. Сейчас он имеет статус задержанного (в порядке статьи 91 УПК РФ).

URA.RU писало, что по факту ложных сообщений о минировании возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции и ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия. По данным источников, электронные письма о минировании зданий в Кургане поступают с IP-адресов за пределами России. Лжеминирование соцобъектов в Кургане продолжается вторую неделю. 8 июня из-за этого пришлось эвакуировать несколько спортшкол и ряд других учреждений города.