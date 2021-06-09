В Кургане из-за сообщения о минировании эвакуируют правительство

В Кургане снова минируют соцобъекты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новые сообщения о минировании социальных объектов в Кургане поступили 10 июня силовикам. Одно из них касается здания правительства Курганской области. Сейчас там идет эвакуация.

«В Кургане новая волна писем с угрозами. 10 июня несколько учреждений получили сообщение о том, что в их здании находится взрывное устройство. Люди эвакуированы. Проводится обследование зданий», — сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. По данным очевидцев, сотрудников правительства также эвакуируют. В пресс-службе правительства подтвердили, что проводится эвакуация.

Накануне сотрудники курганской полиции сообщили о задержании подозреваемого в рассылке сообщений о лжеминировании детсадов Кургана. Это 44-летний житель Московской области. Он делал рассылку СМС. При обыске у подозреваемого нашли 16 сим-боксов на 32 сим-карты каждый, четыре персональных компьютера, а также в большом количестве новые сим-карты. Сотрудники полиции сейчас ищут организаторов рассылки. Следствие по уголовному делу продолжается. Подозреваемый доставлен в Курганскую область. Сейчас он имеет статус задержанного (в порядке статьи 91 УПК РФ).

По факту ложных сообщений о минировании возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции и ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия. По данным источников, электронные письма о минировании зданий в Кургане поступают с IP-адресов за пределами России. Лжеминирование соцобъектов в Кургане продолжается вторую неделю. 8 июня из-за этого пришлось эвакуировать несколько спортшкол и ряд других учреждений города.