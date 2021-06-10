Суд освободил генералов МВД, обвиняемых в коррупции

Фигурантов уголовного дела о коррупции освободили из СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Двух генералов и полковника МВД России, которые проходят по делу о злоупотреблении полномочий, отпустят из СИЗО без избрания иной меры пресечения. Об этом сообщает адвокат одного из обвиняемых Павел Лапшов.

«Оглашено решение Первого апелляционного суда общей юрисдикции: решение Мосгорсуда о продлении срока содержания под стражей Александра Бирюкова, Александра Краковского и Александр Брянцева отменить, фигурантов освободить из-под стражи», — сообщил РАПСИ адвокат. По словам защитника, офицеров освободят из СИЗО в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ не стала утверждать обвинительное заключение по делу в отношении высокопоставленных силовиков и направила материалы на доследование в Следственный комитет России, пишет агентство Nation News. СК обжаловал возврат дела.

По версии следствия, бывшие заместители начальника следственного департамента МВД РФ Красновский и Бирюков, а также следователь по особо важным делам МВД Брянцев незаконно помогли фигуранту дела о мошенничестве в крупном размере Альберту Худояну добиться перевода на домашний арест. На силовиков завели дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». После ареста генералов президент РФ Владимир Путин отправил в отставку заместителя министра внутренних дел Александра Романова.