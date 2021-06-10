Пушков: Украина должна выплатить РФ компенсацию за Донбасс

По мнению Алексея Пушкова, Украина должна заплатить за отданные Россией территории Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина, вместо того, чтобы требовать от России репарации (полное или частичное возмещение материального ущерба, причиненного войной, выплачиваемое государству-победителю побеждённой страной — прим. URA.RU), должна заплатить за переданные ей территории Донбасса, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областей. Таким мнением поделился сенатор России Алексей Пушков

«Чем требовать от нас „репарации“, пусть Украина выплатит нам компенсацию за переданные ей территории: за Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Эти земли никогда не были украинскими», — написал он в своем Twitter. Он отметил, что все порты, построенные на Черном море были построены русскими.

Ранее Пушков раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за слова «Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины». Сенатор заявил, что Европа исторически существовала без Украины, и такое положение дел существовало бы и сегодня, если бы не распад СССР, пишет «Национальная служба новостей».