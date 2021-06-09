Командир вертолета подал сигнал тревоги Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Вертолет авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги» совершил вынужденную посадку на территории Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры по УрФО.

«В районе Тямкинского месторождения Тюменской области произошла вынужденная посадка вертолета AS-55 авиакомпании „ЮТэйр — Вертолетные услуги“. Причина посадки не установлена. Судно находится в болоте, командир подал сигнал тревоги», — рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры по УрФО.

По данным ведомства, вертолет вылетел с вертолетной площадки Устегунского месторождения, по заданию ООО «Уватнефтегаз». На борту находятся два члена экипажа. На место происшествия вылетело воздушное судно МИ-8.

В пресс-службу Utair направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что cамолет Utair совершил жесткую посадку в Тюменской области. У борта отломилось шасси.