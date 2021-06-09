09 июня 2021

В Тюменской области вертолет компании «ЮТэйр» оказался в болоте. Командир попросил помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Плеханово. ЮТэир-инжинеринг. Тюмень, вертолет, utair, ютэйр, ютейр, авиатехника
Командир вертолета подал сигнал тревоги Фото:

Вертолет авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги» совершил вынужденную посадку на территории Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры по УрФО.

«В районе Тямкинского месторождения Тюменской области произошла вынужденная посадка вертолета AS-55 авиакомпании „ЮТэйр — Вертолетные услуги“. Причина посадки не установлена. Судно находится в болоте, командир подал сигнал тревоги», — рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры по УрФО.

По данным ведомства, вертолет вылетел с вертолетной площадки Устегунского месторождения, по заданию ООО «Уватнефтегаз». На борту находятся два члена экипажа. На место происшествия вылетело воздушное судно МИ-8.

В пресс-службу Utair направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что cамолет Utair совершил жесткую посадку в Тюменской области. У борта отломилось шасси.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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