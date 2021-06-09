09 июня 2021
08 июня 2021

В ЯНАО создадут международную арктическую станцию

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Губернатор Дмитрий Артюхов в скором времени подпишет договор Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подпишет договор о проектировании в Приуральском районе международной научной станции «Снежинка». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямала на официальном сайте.

Проект будет развиваться в рамках председательства России в Арктическом совете. «Уверен, он будет интересен для специалистов со всего мира. Размещаться станция будет в такой локации, где учёные смогут проводить социокультурные исследования и изучать изменения климата в Арктике. В ближайшие дни мы подпишем договор на проектирование», — цитируют в ведомстве слова Дмитрий Артюхов.

Арктический проект на Ямале будут создавать совместно с Московским физико-техническим институтом. Власти планируют, что станция будет работать автономно на водородной энергии.

Также на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики власти обсудили строительство железнодорожной магистрали Бованенково — Сабетта (СШХ). Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину о строительстве моста через Обь в ЯНАО, являющегося важной составляющей СШХ. По словам Хуснуллина, проект решит такие задачи, как экономическое развитие региона и железнодорожной сети.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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