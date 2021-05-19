Вице-премьер РФ представил Путину мегапроект из ЯНАО

Марат Хуснуллин уверен, что строительство моста через Обь решит сразу несколько задач Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Запуск проекта по строительству моста через Обь в ЯНАО решит сразу несколько задач. Об этом заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину во время совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

По словам вице-премьера, в настоящее время активно обсуждается сам проект и инфраструктурный кредит, который получит ЯНАО на строительство. «Бюджет региона позволяет по предельно допустимой бюджетной обеспеченности получить кредит и запустить эти проекты. Мы очень активно это обсуждаем, стоим на низком старте и готовы их реализовывать», — заявил Хуснуллин в ходе доклада президенту.

Строительство моста через Обь, как отметил зампред правительства РФ, решит целый раз задач, среди которых — экономическое развитие региона и железнодорожной сети. Кроме того это существенно удешевит ежегодный северный завоз, добавил чиновник.

Ранее вице-премьер рекомендовал к реализации проект Северного широтного хода (СШХ) с использованием нового финансового механизма. Речь идет об инфраструктурном кредите под 3% на 15 лет. Мост через Обь является одной из важнейших составляющих проекта.